В ДТП на улице Лобачевского в Москве пострадали два человека

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1 мая 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

На западе Москвы 1 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате ДТП пострадали два человека. В столичном управлении Госавтоинспекции рассказали подробности.

Автомобиль и автобус столкнулись примерно 17:20 на улице Лобачевского в районе дома номер 98. После столкновения легковушка совершила наезд на мачту городского освещения. По предварительным данным, пострадали два человека. Об их состоянии не уточняется. Проводится расследование, устанавливаются причины ДТП.

По факту ДТП ведется расследование. https://t.co/cD7CqgrE54 — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) May 1, 2020