Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В ДТП на улице Лобачевского в Москве пострадали два человека

, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

В ДТП на улице Лобачевского в Москве пострадали два человека
фото: pixabay.com

На западе Москвы 1 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате ДТП пострадали два человека. В столичном управлении Госавтоинспекции рассказали подробности.

Автомобиль и автобус столкнулись примерно 17:20 на улице Лобачевского в районе дома номер 98. После столкновения легковушка совершила наезд на мачту городского освещения.  По предварительным данным, пострадали два человека. Об их состоянии не уточняется. Проводится расследование, устанавливаются причины ДТП. 

 

ИЧ

Здоровье

СМИ: в США создали тест, способный выявлять носителя COVID-19 до его «заразности»

СМИ: в США создали тест, способный выявлять носителя COVID-19 до его «заразности»

Издание The Guardian сообщило, что ученые, работающие на вооруженные силы США, создали новый тест на наличие коронавируса, который якобы может выявить носителя инфекции до того, как он станет заразным.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью