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В Южном Хедленде мужчина накинулся на посетителей торгового центра

, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

В Южном Хедленде мужчина накинулся на посетителей торгового центра
фото:pixabey

Полиция ликвидировала преступника, ранившего ножом несколько человек в австралийском ТЦ.Инцидент произошел в Южном Хедленде. По словам очевидцев, неизвестный в одежде со светоотражающими элементами ударил ножом человека на парковке, после чего нанес удар еще одному прохожему. После этого злоумышленник вошел в здание ТЦ и накинулся на посетителей.

В результате инцидента пострадали семь человек, среди которых женщина с ребенком. Их госпитализировали в больницу. Спецслужбам при задержании преступника пришлось открыть огонь. От полученной травмы мужчина скончался. Личность нападавшего устанавливается.

СЕ
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