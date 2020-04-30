На севере столицы был ограблен зоомагазин

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30 апреля 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

На севере столицы мужчина, вооружённый предметом, похожим на пистолет, ограбил зоомагазин. Полиция задержала злоумышленника.

«К оперативникам обратилась сотрудница магазина зоотоваров на ул. Маршала Катукова. По её словам, в магазин вошел неизвестный, который, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал денег. Сотрудница испугалась и отдала из кассы 14 тыс. руб., после чего злоумышленник скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого: 32-летнего ранее судимого приезжего», – подчеркнули спецслужбы.

Против задержанного возбудили уголовное дело о разбое.