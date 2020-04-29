В деревне Кокино упавшая крыша убила подростка

Аргументы Недели → Происшествия 13+

29 апреля 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Трагедия разыгралась в деревне Кокино под Каширой. Следственный комитет по Московской области начал проверку по факту гибели одного подростка и травмирования другого в результате обрушения крыши заброшенного коровника, из которого госпитализировали двух подростков в возрасте 14 и 15 лет.

Предварительно установлено, что подростки играли на территории заброшенного дома , в какой-то момент произошло обрушение бетонного перекрытия постройки. Один из пострадавших от полученных травм скончался в больнице. Состояние второго оценивается как тяжелое.