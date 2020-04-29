В Подмосковье погибли три человека в результате перехода железнодорожных путей в неположенном месте

В Подмосковье три человека погибли за выходные в результате перехода железнодорожных путей в неположенном месте, передает пресс-служба Минтранса региона.
Все погибшие — мужчины в возрасте от сорока пяти до пятидесяти пяти лет. Трагедии произошли возле станций Пушкино, Реутов и Лобня.
В общей сложности, с начала года в регионе погибли девяносто восемь человек, восемьдесят процентов из которых пересекали железнодорожные пути в неположенном месте. Самыми аварийными направлениями являются Рязанское, Казанское и Курское.