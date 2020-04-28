В Подмосковье на работе скончался главный врач Дрезненской больницы

Аргументы Недели → Происшествия 13+

28 апреля 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

pexels.com

В Подмосковье скончался главный врач городской больницы города Валерий Терехин. Доктору было 58 лет. Терехин умер в понедельник, 27 апреля, в своем рабочем кабинете. Причина смерти мужчины устанавливается. Предположительно, у него мог случиться инфаркт или оторваться тромб.

Главврач скончался не от коронавируса. Известно, что у Терехина периодически повышалось кровяное давление.

В тот день доктор во второй половине провел совещание с коллегами по поводу двух пациентов больницы с подтвержденным коронавирусом и остался еще поработать в своем кабинете. Около 19 часов за Терехиным приехал сын, чтобы отвезти на автомобиле отца домой. Зайдя в кабинет, мужчина увидел отца в бессознательном состоянии. Вызвали скорую. Дежурный врач больницы попытался реанимировать главврача. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть Валерия Терехина.