В Сочи за хищение полезных ископаемых возбудили уголовное дело

Аргументы Недели → Происшествия

28 апреля 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели. Кубань», СУ СК РФ по Краснодарскому краю ]

В отношении четырех жителей Кубани и Адыгеи в возрасте от 42 до 61 года было возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в хищении полезных ископаемых организованной группой в особо крупном размере и осуществлении работ с нарушением правил охраны биологических ресурсов (ч.4 ст.158, ст.257 УК РФ).

Житель Краснодара в июле 2018 года создал преступную группировку, в которую в дальнейшем вовлек еще двоих людей.

Являясь учредителем одной из строительных компаний, 61 летний член группировки подготовил в Министерство природных ресурсов края от имени своего предприятия заявку о получении разрешения на проведение дноуглубительных работ в русле реки Мзымта. Остальные участники группы в соответствии с распределенными функциями организовывали добычу песчанно-гравийной смеси и последующую передачу в пункты приема. Фигуранты знали, что строительная компания, получившая разрешение на проведение дноуглубительных работ и расчистке участка реки Мзымта в Адлерском районе, не имеет право распоряжаться добытыми полезными ископаемыми, однако, под видом работ по устройству паводкового русла в период с 31 июля 2018 по 19 марта 2019 года похитили более 16 тысяч м3 грунта. В результате хищения полезных ископаемых, Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 12 млн. рублей.

По мимо всего прочего, своими действиями они оказали негативное воздействие на водные биологические ресурсы реки Мзымта, тем самым причинили ущерб на сумму более 20 млн. рублей

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.