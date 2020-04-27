В Майкопе пожарные почти трое суток тушили пожар на мусорном полигоне

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 апреля 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГУ МЧС по Республике Адыгея.

В пригороде столицы Адыгеи почти трое суток горел полигон твердых бытовых отходов одной из коммунальных организаций города.

По данным регионального главка МЧС, площадь возгорания составила 2 гектара. 34 огнеборцам понадобилось более двух суток, чтобы полностью ликвидировать техногенную аварию.

«Основной причиной распространения пожара на полигоне стало нарушение технологического процесса захоронения ТБО», – говорится в сообщении регионального управления МЧС.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии Республики Адыгея, превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в столице Адыгеи с балкона многоэтажки упал трехлетний ребенок.