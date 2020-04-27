В Майкопе пожарные почти трое суток тушили пожар на мусорном полигоне

В пригороде столицы Адыгеи почти трое суток горел полигон твердых бытовых отходов одной из коммунальных организаций города.
По данным регионального главка МЧС, площадь возгорания составила 2 гектара. 34 огнеборцам понадобилось более двух суток, чтобы полностью ликвидировать техногенную аварию.
«Основной причиной распространения пожара на полигоне стало нарушение технологического процесса захоронения ТБО», – говорится в сообщении регионального управления МЧС.
По данным Центра гигиены и эпидемиологии Республики Адыгея, превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в столице Адыгеи с балкона многоэтажки упал трехлетний ребенок.