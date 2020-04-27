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В Нижнем Новгороде тринадцать тысяч жителей остались без теплоснабжения

, 18:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

В Нижнем Новгороде тринадцать тысяч жителей остались без теплоснабжения
фото: pixabey

В Нижнем Новгороде тринадцать тысяч жителей многоквартирных жилых домов остались без теплоснабжения.  Причиной такого инцидента стала авария на теплотрассе.

Теплоснабжение нарушилось в понедельник утром из-за утечки на трубопроводе. Информация о нарушении подачи отопления поступила в Центр управления в кризисных ситуациях по региону, сообщает ГУ МЧС по региону.

Без тепла в результате утечки на трубопроводе остались жители жилого дома, в котором живут 13 тысяч человек, а также один детский сад и образовательная школа.

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