В Иркутской области дачница случайно сожгла 7 домов

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27 апреля 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: REN-TV

pixabay.com, пожар

В Иркутской области на дачницу могут завести уголовное дело из-за того, что женщина хотела избавиться от сухой травы и листьев рядом со своим участком. Она их подожгла.

Огонь из-за сильного ветра перекинулся на соседний дом, в результате сгорели 7 домов, несколько хозпостроек, автомобиль. Пострадавших нет. Какой ущерб придется возмещать дачнице - сейчас подсчитывается. "А что я могла сделать? Вызвала такси и уехала домой," - сказала поджигательница, добавив, что ей очень жалко тех, кто из-за нее пострадал.