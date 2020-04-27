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Эксперт рассказала о необычном астрономическом явлении

, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Эксперт рассказала о необычном астрономическом явлении
фото: pixabey

Необычное астрономическое явление наблюдали жители Подмосковья несколько дней подряд. На ясном, усыпанном звездами небе не было видно Луны.

«Сейчас у Луны фаза такая – новолуние. В этот промежуток времени с Земли, попросту говоря, не видно освещенной Солнцем части Луны. В этой фазе освещенность Луны равна 0. Длится она не дольше трех дней», – пояснила астроном Анна Зиманова.

Астроном также подчеркнула, что в апреле есть еще и другие необычные явления, например, суперлуние и метеорный поток Лириды. 

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