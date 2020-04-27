Новая схема мошенников выявлена в Краснодарском крае

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 апреля 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Пресс-служба Сочи сообщает, что в социальных сетях стали появляться сообщения о мошеннических схемах связанных с COVID-19.

Под видом оказания помощь, мошенники посещают дома и раздают бесплатно медицинские маски. После того, как люди их примеряют, они теряют сознания, так как маски пропитываются неизвестным химическим веществом. Мошенники пользуются таким состоянием хозяев и выносят их вещи.

Жителей города призывают быть бдительными, не поддаваться панике. В случае необходимости незамедлительно звонить в полицию по телефонам 02 или 102.