Новая схема мошенников выявлена в Краснодарском крае

Пресс-служба Сочи сообщает, что в социальных сетях стали появляться сообщения о мошеннических схемах связанных с COVID-19.
Под видом оказания помощь, мошенники посещают дома и раздают бесплатно медицинские маски. После того, как люди их примеряют, они теряют сознания, так как маски пропитываются неизвестным химическим веществом. Мошенники пользуются таким состоянием хозяев и выносят их вещи.
Жителей города призывают быть бдительными, не поддаваться панике. В случае необходимости незамедлительно звонить в полицию по телефонам 02 или 102.