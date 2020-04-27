Рейсовый автобус и грузовик столкнулись в Новой Москве

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись сегодня на Калужском шоссе в Новой Москве. Соответствующую информацию днем в понедельник, 27 апреля, предоставил источник в экстренных службах столицы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 24-м километре Калужского шоссе. Столкнулись автобус "ЛиАЗ" маршрута №911 и грузовик "Камаз".