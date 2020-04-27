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Рейсовый автобус и грузовик столкнулись в Новой Москве

, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись в Новой Москве
салон автобуса, pixabay.com
Рейсовый автобус и грузовик столкнулись сегодня на Калужском шоссе в Новой Москве. Соответствующую информацию днем в понедельник, 27 апреля, предоставил источник в экстренных службах столицы.
 
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 24-м километре Калужского шоссе. Столкнулись автобус "ЛиАЗ" маршрута №911 и грузовик "Камаз".
 
В результате случившегося, согласно предварительным данным, пострадал один человек. Перекрыты две полосы движения из четырех. В настоящий момент на месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
ЕТ

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