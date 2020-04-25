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В США актёр украинского происхождения Дмитрий Дьяченко наден мёртвым в своём доме

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

В США актёр украинского происхождения Дмитрий Дьяченко наден мёртвым в своём доме
Дмитрий Дьяченко, фото: globallookpress.com

В США актёр украинского происхождения Дмитрий Дьяченко найден мёртвым в своём доме. В семье артиста сообщили, что его тело обнаружили в среду, 22 апреля. Признаков насильственной смерти не зафиксировано. Дмитрию Дьяченко было 52 года.

Родственники актёра уточнили, что его смерть не связана с заражением коронавирусной инфекцией COVID-19. Причина смерти сейчас устанавливается. По информации брата Дьяченко, Дмитрий скоропостижно умер у себя дома в городе Дейтона-Бич.  Брат рассказал, что Дмитрий был в отличной форме, у него не было проблем со здоровьем. 

Дмитрий Дьяченко родился в Сан-Франциско в 1968 году в семье украинского эмигранта и американки греческого и шведского происхождения. Имеющий украинские корни актер стал известен по роли в фильме "Запретная зона", действие которого разворачивается в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Он снимался в фильмах "Солдат Джейн", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "C.S.I.: Место преступления Майами", "Кости", "Черная метка", "Сыны анархии", озвучивал персонажей мультфильмов и компьютерных игр.

 

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