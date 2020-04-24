На нефтеперерабатывающем заводе в Перми произошло возгорание

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24 апреля 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

тушение пожара, pixabay.com

Возгорание произошло в пятницу, 24 апреля, на территории завода "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. Соответствующую информацию сегодня вечером предоставили сотрудники пресс-службы предприятия.

Небольшой пожар вспыхнул в 15.10 (13.10 по Москве) в ходе подготовки емкости некондиции к проведению ремонтных работ на одной из установок. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. В тушении принимали участие более 40 человек, а также 17 единиц техники.

Подчеркивается, что экологическая обстановка на месте инцидента соответствует всем необходимым нормам. Завод продолжает работать.