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В Москве мужчина толкнул бабушку из-за несоблюдения дистанции

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве мужчина толкнул бабушку из-за несоблюдения дистанции
Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошёл в одном из супермаркетов на востоке столицы. Отмечается, что москвич ударил пожилую женщину за то, что она нарушила отмеченную разметкой в очереди дистанцию.

Согласно источнику, бабушка встала за мужчиной в кассу, но подошла слишком близко. На что тот неадекватно отреагировал и ударил пожилую женщину локтем. Потерпевшая не смогла устоять и упала, задев несколько полок с товарами. Однако злоумышленник непринуждённо продолжал стоять. Ей помогли встать другие посетители.

Подробности о состоянии и травмах, которые получила пенсионерка, пока неизвестны.

По данному факту ГСУ СК России по Москве незамедлительно организована доследственная проверку.

фото:  «Инцидент | Москва»/Вконтакте 

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