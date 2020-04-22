Машину с телами троих рыбаков нашли под Нижним Новгородом

В Нижегородской области была обнаружена машина, в которой находились тела троих рыбаков. Соответствующую информацию утром в среду, 22 апреля, предоставили в следственном управлении СК РФ по региону.

Согласно предварительным данным, 20 апреля мужчины отправились на рыбалку в районе деревни Плащенер Тоншаевского района. В ночное время их машина застряла на мелководье, причем в воде оказалась задняя часть транспортного средства. Накануне утром всех троих рыбаков нашли в салоне автомобиля без признаков жизни.