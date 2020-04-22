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Машину с телами троих рыбаков нашли под Нижним Новгородом

, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Машину с телами троих рыбаков нашли под Нижним Новгородом
СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press
В Нижегородской области была обнаружена машина, в которой находились тела троих рыбаков. Соответствующую информацию утром в среду, 22 апреля, предоставили в следственном управлении СК РФ по региону.
 
Согласно предварительным данным, 20 апреля мужчины отправились на рыбалку в районе деревни Плащенер Тоншаевского района. В ночное время их машина застряла на мелководье, причем в воде оказалась задняя часть транспортного средства. Накануне утром всех троих рыбаков нашли в салоне автомобиля без признаков жизни.
 
В ходе осмотра на телах мужчин не было обнаружено следов насильственной смерти. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Предполагается, что рыбаки решили переночевать в машине и периодически включали и выключали двигатель. Сейчас основной считается версия об их отравлении выхлопными газами.
ЕТ

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