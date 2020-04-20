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Жители Кузбасса сдали на металлолом чужой неисправный грузовик

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Жители Кузбасса сдали на металлолом чужой неисправный грузовик
фото: pixabey

Хозяин сломанной Газели в Кузбассе обратился в полицию, когда не обнаружил свою машину на привычном месте. Грузовик украли трое местных жителей и сдали его в пункт приема металлолома.

Житель одного из домов Киселевска обратил внимание на стоящий во дворе грузовой автомобиль. В течение долгого времени машиной никто не занимался. Имеющий ранее судимость злоумышленник и двое его знакомых приняли решение сдать машину в пункт приема металлолома. Вызвав эвакуатор, они совершили задуманное. Вырученную сумму в сто тысяч рублей сообщники подели между собой.

Однако у грузовика оказался хозяин, который заявил о краже. Следователи смогли установить местоположение похищенного транспортного средства и задержать преступников. Против мужчин возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ "Кража". Им грозит до пяти лет тюремного заключения.

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