В Алтайском крае в автомобильной аварии погибли три человека

В Топчихинском районе Алтайского края произошло ДТП. Известно, что столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Инцидент случился сегодня на 88 км автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск. По предварительным данным, водитель машины, двигаясь со стороны села Чистюнька в сторону села Топчиха, при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу грузовику и допустил столкновение.
В аварии три человека погибли и трое пострадали.
Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия для помощи пострадавшим и организации дорожного движения.
Ранее в Аксубаево произошло ДТП, скончалась 50-летняя женщина.