В Алтайском крае в автомобильной аварии погибли три человека

Аргументы Недели → Происшествия 13+

20 апреля 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

pixabay.com

В Топчихинском районе Алтайского края произошло ДТП. Известно, что столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Инцидент случился сегодня на 88 км автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск. По предварительным данным, водитель машины, двигаясь со стороны села Чистюнька в сторону села Топчиха, при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу грузовику и допустил столкновение.

В аварии три человека погибли и трое пострадали.

Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия для помощи пострадавшим и организации дорожного движения.

Ранее в Аксубаево произошло ДТП, скончалась 50-летняя женщина.