В Екатеринбурге при пожаре на конюшне погибли 12 лошадей и пять собак

В Екатеринбурге в результате пожара в конюшне погибли лошади и собаки. По данным представителей ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в конюшне на улице Кировградской. Загорелись надворные постройки, в которых содержались животные и хранилось сено.
На место происшествия прибыли 23 спасателя. Как сообщили в МЧС, в огне погибли 12 лошадей и пять собак. Людей в конюшне во время пожара не было. Причина возгорания в конюшне на данный момент не установлена. Хозяев погибших животных предстоит установить правоохранительным органам.