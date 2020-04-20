В Екатеринбурге при пожаре на конюшне погибли 12 лошадей и пять собак

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20 апреля 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

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В Екатеринбурге в результате пожара в конюшне погибли лошади и собаки. По данным представителей ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в конюшне на улице Кировградской. Загорелись надворные постройки, в которых содержались животные и хранилось сено.

На место происшествия прибыли 23 спасателя. Как сообщили в МЧС, в огне погибли 12 лошадей и пять собак. Людей в конюшне во время пожара не было. Причина возгорания в конюшне на данный момент не установлена. Хозяев погибших животных предстоит установить правоохранительным органам.