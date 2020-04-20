Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Екатеринбурге при пожаре на конюшне погибли 12 лошадей и пять собак

, 07:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

В Екатеринбурге при пожаре на конюшне погибли 12 лошадей и пять собак
pexels.com

В Екатеринбурге в результате пожара в конюшне погибли лошади и собаки. По данным представителей ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в конюшне на улице Кировградской. Загорелись надворные постройки, в которых содержались животные и хранилось сено.

На место происшествия прибыли 23 спасателя. Как сообщили в МЧС, в огне погибли 12 лошадей и пять собак. Людей в конюшне во время пожара не было. Причина возгорания в конюшне на данный момент не установлена. Хозяев погибших животных предстоит установить правоохранительным органам.

 

ИЧ

Здоровье

Российский вирусолог оценил теорию создания коронавируса искусственным путем

Российский вирусолог оценил теорию создания коронавируса искусственным путем

Профессор, лауреат государственной премии России по науке и технике и премии Д.И. Ивановского по вирусологии Александр Бутенко отреагировал на слова главы Уханьского института вирусологии Юань Чжимина о том, что новый коронавирус не могли создать искусственно.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью