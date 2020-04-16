Истребитель МиГ-31 ВВС Казахстана разбился под Карагандой

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16 апреля 2020, 21:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

MOD Russia, globallookpress.com

В Казахстане в четверг, 16 апреля, потерпел крушение истребитель МиГ-31 ВВС Казахстана. Члены экипажа живы.

Истребитель-перехватчик взлетел с аэродрома Караганды. После взлета произошел пожар в одном из двигателей.

Летчики направили самолет от населенного пункта и катапультировались. МиГ-31 упал под Карагандой, южнее аэродрома. Военные летчики госпитализированы. Состояние у одного из пострадавших удовлетворительное, у другого - степени тяжести. Им оказывают помощь в одной из больниц Караганды. Приказом министра обороны Казахстана назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия.