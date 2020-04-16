Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Истребитель МиГ-31 ВВС Казахстана разбился под Карагандой

, 21:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Истребитель МиГ-31 ВВС Казахстана разбился под Карагандой
MOD Russia, globallookpress.com

В Казахстане в четверг, 16 апреля, потерпел крушение истребитель МиГ-31 ВВС Казахстана. Члены экипажа живы.
Истребитель-перехватчик взлетел с аэродрома Караганды. После взлета произошел пожар в одном из двигателей.

Летчики направили самолет от населенного пункта и катапультировались. МиГ-31 упал под Карагандой, южнее аэродрома. Военные летчики госпитализированы. Состояние у одного из пострадавших удовлетворительное, у другого - степени тяжести. Им оказывают помощь в одной из больниц Караганды. Приказом министра обороны Казахстана назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия.

ИЧ

Здоровье

Академик РАМН прокомментировал информацию об отсутствии связи коронавируса с пневмонией

Академик РАМН прокомментировал информацию об отсутствии связи коронавируса с пневмонией

Академик РАМН, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Александр Карабиненко считает, что для признания этого факта необходимы дополнительные исследования и мнение нескольких экспертов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью