Омичи убили односельчанина ради иномарки

Жители Омска убили парня, чтобы завладеть его автомобилем. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Омская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по факту обнаружения признаков преступления в отношении двух жителей Калачинского района. По данным следствия, соучастники ограбили строительный магазин и убили молодого человека в ходе разбойного нападения.
Мужчины устроили целую спецоперацию, в которой выкрали из сейфа магазина более 190 тысяч рублей. Позднее, злоумышленники планировали скрыться и совершили разбойное нападение с убийством. Правоохранители провели проверку и утвердили обвинительное заключение в отношении подозреваемых.