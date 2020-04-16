Омичи убили односельчанина ради иномарки

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16 апреля 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Жители Омска убили парня, чтобы завладеть его автомобилем. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Омская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по факту обнаружения признаков преступления в отношении двух жителей Калачинского района. По данным следствия, соучастники ограбили строительный магазин и убили молодого человека в ходе разбойного нападения.

Мужчины устроили целую спецоперацию, в которой выкрали из сейфа магазина более 190 тысяч рублей. Позднее, злоумышленники планировали скрыться и совершили разбойное нападение с убийством. Правоохранители провели проверку и утвердили обвинительное заключение в отношении подозреваемых.