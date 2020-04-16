В Самаре 11-летняя девочка поучаствовала в налете на салон связи

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16 апреля 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В Самаре под суд пойдет местный житель, который совершил разбойное нападение на салон сотовой связи. Причем активную помощь в преступлении ему оказывала 11-летняя дочь его сожительницы.

По данным полиции, в 2019 году подозреваемый совершил серию налетов на магазины. На одно из «дел» он взял ребенка. Мужчина положил нож в рюкзака девочки и попросил ее убедиться, что в салоне нет посетителей.

Затем злоумышленник ворвался в помещение с ножом и связал продавца, после чего попросил ребенка закрыть дверь изнутри и следить за сотрудником салона. Нож в этот момент он передал девочке.

Сам он в это время обчистил кассу и сейф, а также похитил 36 смартфонов, сим-карты и разные аксессуары. Уголовное дело в отношении мужчины уже передано в суд.