Австралийке пришлось спасать детей от змеи у крыльца своего дома

Аргументы Недели → Происшествия 13+

16 апреля 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Камера видеонаблюдения засняла, как в Австралии мать спасала своих дочерей от сетчатой восточной коричневой змеи, чей яд на втором месте по токсичности в мире.

В Центральном Квинсленде на острове Бойн одной из местных жительниц пришлось отгонять смертельно опасную змею с крыльца своего дома, на котором были ее маленькие дочери. Камеры наблюдения засняли, как ядовитая рептилия направилась прямо к детям.

Девочка с рюкзаком вышла из дома. За ней последовали сестра с мамой. Обе девочки подошли к углу дома и заметили смертельно опасную змею, направляющуюся к ним.