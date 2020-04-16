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Австралийке пришлось спасать детей от змеи у крыльца своего дома

, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Австралийке пришлось спасать детей от змеи у крыльца своего дома
фото: pixabey

Камера видеонаблюдения засняла, как в Австралии мать спасала своих дочерей от сетчатой восточной коричневой змеи, чей яд на втором месте по токсичности в мире. 

В Центральном Квинсленде на острове Бойн одной из местных жительниц пришлось отгонять смертельно опасную змею с крыльца своего дома, на котором были ее маленькие дочери. Камеры наблюдения засняли, как ядовитая рептилия направилась прямо к детям.

Девочка с рюкзаком вышла из дома. За ней последовали сестра с мамой. Обе девочки подошли к углу дома и заметили смертельно опасную змею, направляющуюся к ним.

 

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