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Полицейский спас пятилетнего мальчика из огня в Красноярском крае

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Полицейский спас пятилетнего мальчика из огня в Красноярском крае
фото: pixabey

Красноярский полицейский спас пятилетнего ребенка и пенсионерку из горящего дома в деревне Высотино. Сейчас жизни погорельцев ничего не угрожает.

Полицейский из Красноярска бросился в задымленное помещение и вынес мальчика на улицу, а также помог выбраться бабушке. Он проезжал мимо участка, когда увидел возгорание, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Очевидцы уведомили стража порядка о том, что в горящем частном доме могут находиться люди. Благодаря слаженным действиям правоохранителя и соседей трагедии удалось избежать. На место возгорания прибыла пожарно-спасательная бригада, огонь был ликвидирован. 

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