В Нижнеилимском районе мужчина вытолкнул гражданскую жену с балкона пятого этажа

Аргументы Недели → Происшествия 13+

16 апреля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

Следственным отделом по Нижнеилимскому району СУ СК РФ по Иркутской области предъявлено обвинение 34-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, днём 12 апреля в Железногорске-Илимском обвиняемый вместе с гражданской супругой находились в квартире у знакомого, где все вместе распивали алкоголь. В какой-то момент между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина сбросил женщину с балкона пятого этажа.