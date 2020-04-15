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В Москве ребенок получил удар током от зарядки телефона

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

В Москве ребенок получил удар током от зарядки телефона
фото: pixabey

В столице ребенка ударило током, когда он вынимал из розетки зарядку телефона.  Об этом сообщает пресс-служба городского Депздрава.

Мальчик в возрасте десяти лет рассказал, что вынимал зарядку, и перед глазами все побелело — ребенок потерял сознание. После того, как очнулся, он еще несколько раз падал в обморок. Тем не менее, мальчику удалось позвонить матери и сообщить, что «ему очень плохо».

Ребенка госпитализировали с нарушениями ритма сердца, электроожогами правой ушной раковины, скуловой области справа, левой кисти. На сутки он был помещен в реанимацию.

СЕ

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