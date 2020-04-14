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В Иркутской области за сутки на пожарах погибли три человека

, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Иркутской области за сутки на пожарах погибли три человека
фото: pixabey

 В Иркутской области за стуки произошло 43 пожара, на них погибли три человека. В 15 случаях причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. Установлены предварительные причины пожаров, на которых погибли люди.

Так, прошлой ночью в садоводстве  Зиминского района произошел пожар в дачном доме, при тушении которого был обнаружен погибший 47-летний мужчина. Осмотр места происшествия и обнаруженный оплавленный электрообогреватель дают основание предполагать, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Опрос родственников и очевидцев дает также возможность рассматривать еще одну версию пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения самим погибшим.

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