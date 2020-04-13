Житель Череповецкого района сбил лося и попал в реанимацию

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13 апреля 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

фото: pixabey

ДТП с участием иномарки и лося произошло под Череповцом. Автомобиль на полной скорости врезался в животное и съехал в кювет.

Накануне житель области ехал на своем автомобиле по трассе Вологда – Новая Ладога. На одном из участков автодороги перед транспортным средством 27-летнего мужчины выскочил лось.

Водитель не смог избежать столкновения с диким животным, так как машина двигалась с большой скоростью. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль выкинуло в кювет. Животное, по словам полиции, буквально разорвало на части. Мужчина был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.