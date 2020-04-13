Аргументы Недели → Происшествия 13+
Из припаркованного в центре Москвы автомобиля украли около 4 млн рублей
13 апреля 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Аргументы Недели → Происшествия 13+
13 апреля 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Елена Середа
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Юля Инамора
Олег Фочкин
Ульяна Меньшикова
Общество
Если вы передвигаетесь пешком и соблюдаете ограничения, установленные указом Мэра Москвы № 12-УМ, цифровой пропуск вам не понадобится. Если вы передвигаетесь на работу или едете в транспорте в личных целях, вам понадобится пропуск.
Российский адвокат и эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей…
В канун Дня космонавтики, 12 апреля, «Роскосмос» получил от президента…
Так случилось, что последним спектаклем, который мне удалось…
Военно-транспортная авиация ВКС России в последние недели весомо…
Когда российские телеканалы наперебой принялись показывать начисто…
Российский научно-исследовательский флот, точнее, его каким-то чудом…
За кашель в общественном месте по предварительному сговору – до двух…
В нынешнем году западные христиане отмечают Пасху на неделю раньше…
В 2020 г. нас ждёт очередная Всероссийская перепись населения…
Общество