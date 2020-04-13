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Из припаркованного в центре Москвы автомобиля украли около 4 млн рублей

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Из припаркованного в центре Москвы автомобиля украли около 4 млн рублей
рубли, pixabay.com
В центре Москвы из автомобиля похитили около 4 миллионов рублей. Соответствующую информацию предоставил в понедельник, 13 апреля, начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
 
К настоящему моменту мужчина, подозреваемый в хищении крупной суммы из припаркованного транспортного средства, задержан. 
 
Ранее в полицию с заявлением о краже средств обратился 32-летний москвич. Он сообщил, что припарковал машину неподалеку от Белорусского вокзала, закрыл ее, поставил на сигнализацию, а затем ушел по своим делам. Позже он заметил, что из салона исчез рюкзак с наличными.
 
Установлено, что задержанный 41-летний мужчина при помощи особого технического устройства заблокировал сигнализацию, после чего украл сумку. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
ЕТ

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