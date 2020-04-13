Из припаркованного в центре Москвы автомобиля украли около 4 млн рублей

К настоящему моменту мужчина, подозреваемый в хищении крупной суммы из припаркованного транспортного средства, задержан.

Ранее в полицию с заявлением о краже средств обратился 32-летний москвич. Он сообщил, что припарковал машину неподалеку от Белорусского вокзала, закрыл ее, поставил на сигнализацию, а затем ушел по своим делам. Позже он заметил, что из салона исчез рюкзак с наличными.