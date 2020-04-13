Дымящийся самолет «Екатеринбург-Москва» приземлился в уральском аэропорту

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13 апреля 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

В понедельник, 13 апреля, пассажирский самолет А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово из-за задымления на борту.

«Самолет А-320 выполнял рейс U6 274 Екатеринбург-Москва. На борту находились 32 пассажира и 6 членов экипажа. После взлета в салоне появился дым. Командир воздушного судна принял решение возвращаться в аэропорт вылета», - пояснил собеседник в аэропорту.

По предварительным данным, во время приземления никто не пострадал. Проводится проверка,направленная на выяснение причины происшествия.

Ранее сообщалось, что в московский аэропорт Шереметьево поступили анонимные сообщения с угрозой взрывов на борту шести самолётов.