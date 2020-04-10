Велопутешественник из Петербурга умер от отравления ядовитой травой

Аргументы Недели → Происшествия 13+

10 апреля 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Супруга известного петербуржца Александра Норко сообщила в соцсети о его гибели. Последнее время он жил в палатке, пытаясь тем самым защититься от коронавируса.

Женщина написала в социальной сети о том, что ее муж в понедельник, 6 апреля, скончался от отравления. Александр Норко проводил карантинное время на природе, живя в палатке.

Путешественник удалился от мирового кризиса, вызванного коронавирусом, в лоно природы, чтобы провести время с пользой. Александр отравился ядовитым растением, известным под названиями: цикута, кошачья петрушка, вяха.