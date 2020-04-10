Пожилой водитель разбился насмерть, слетев в кювет под Белгородом

Смертельное ДТП с участием автомобиля произошло в Белгородской области. В результате аварии погиб один человек.
Иномарка двигалась по направлению к селу Красное. На 80 километре пути водитель транспортного средства не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет. Там машина перевернулась на бок.
В результате дорожно-транспортного происшествия пожилой мужчина получил многочисленные травмы. Прибывшие на место инцидента медики не успели спасти 61-летнего водителя. Он скончался в салоне поврежденного автомобиля до прихода помощи.