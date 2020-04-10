Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Пожилой водитель разбился насмерть, слетев в кювет под Белгородом

, 19:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Пожилой водитель разбился насмерть, слетев в кювет под Белгородом
фото: pixabey

Смертельное ДТП с участием автомобиля произошло в Белгородской области. В результате аварии погиб один человек.

Иномарка двигалась по направлению к селу Красное. На 80 километре пути водитель транспортного средства не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет. Там машина перевернулась на бок. 

В результате дорожно-транспортного происшествия пожилой мужчина получил многочисленные травмы. Прибывшие на место инцидента медики не успели спасти 61-летнего водителя. Он скончался в салоне поврежденного автомобиля до прихода помощи. 

СЕ

Общество

Правительство РФ увеличило предельный размер займа для ипотечных каникул

Правительство РФ увеличило предельный размер займа для ипотечных каникул

Днем в пятницу, 10 апреля, стало известно, что правительство Российской Федерации приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью