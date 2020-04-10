Пожилой водитель разбился насмерть, слетев в кювет под Белгородом

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10 апреля 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Смертельное ДТП с участием автомобиля произошло в Белгородской области. В результате аварии погиб один человек.

Иномарка двигалась по направлению к селу Красное. На 80 километре пути водитель транспортного средства не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет. Там машина перевернулась на бок.

В результате дорожно-транспортного происшествия пожилой мужчина получил многочисленные травмы. Прибывшие на место инцидента медики не успели спасти 61-летнего водителя. Он скончался в салоне поврежденного автомобиля до прихода помощи.