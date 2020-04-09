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Перекрыты четыре полосы на МКАД после ДТП с мотоциклом

, 22:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Перекрыты четыре полосы на МКАД после ДТП с мотоциклом
фото: pixabay.com

Полиция сообщила, что на 25-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с мотоциклом и легковым автомобилем. Об этом стало известно в четверг, 9 апреля.

«Движение автотранспорта перекрыто на четырех полосах из пяти, одна из них перекрыта из-за ремонтных работ», - уточнил представитель правоохранительных органов.

В ведомстве добавили, что в результате аварии пострадал один человек.

Проводится проверка, направленная на выявление всех деталей и причины произошедшего инцидента. На месте работают полицейские.

Ранее сообщалось, что на улице Кременчугская на западе Москвы произошла стрельба после преследования сотрудниками ГИБДД автомобиля ВАЗ.

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