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В Москве полиция разыскивает двоих детей, убежавших из дома из-за ссоры с родителями

, 23:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Москве полиция разыскивает двоих детей, убежавших из дома из-за ссоры с родителями
pexels.com

В Москве полиция разыскивает двоих несовершеннолетних детей, убежавших из квартиры дома по адресу 1-й Хорошевский проезд из-за ссоры с родителями. Дети, девочка и мальчик, на связь с родителями не выходят.

Родители сообщили о пропаже детей в полицию в 19:20. По данному факту проводится проверка, принимаются меры по их розыску. Источник в столичных правоохранительных органах уточнил, что, по предварительным данным, дети, уходя из дома, взяли с собой чемодан со своими вещами. Причиной ухода мальчика и девочки из дома мог стать конфликт с родителями.

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