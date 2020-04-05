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5 апреля 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

Две женщины с подтвержденным коронавирусом умерли в Нижегородской области. Одной из них было 80 лет, второй - 83 года. О жертвах коронавируса сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Скончавшиеся женщины входили в группу риска и имели тяжелые сопутствующие заболевания, в том числе, почечную недостаточность, сахарный диабет и ишемическую болезнь сердца.

По словам главы регионы, одна из них находилась с 2014 года на диализе. "Медики делали все возможное, в том числе консультировались с коллегами из федерального центра, но, к сожалению, коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний", — сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Всего в Нижегородской области зарегистрировали 47 случаев заражения коронавирусом. Четыре пациента вылечились.