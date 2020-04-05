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Минздрав Турции сообщил об увеличении числа зараженных коронавирусом за сутки на три тысячи

, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

Минздрав Турции сообщил об увеличении числа зараженных коронавирусом за сутки на три тысячи
pexels.com

В Турции зафиксировано три тысячи новых случаев за сутки заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Новые данные по ситуации с новым вирусом в стране привел Фахреттин Коджа министр здравоохранения Турции в своем Twitter.

По словам главы турецкого минздрава, общее число зараженных в Турции составило 27 069 человек. Скончались от коронавирусной инфекции 574 человека.   Вылечились 1042 пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции с осложнением на легкие началась в декабре Китае в городе Ухань.
Власти КНР объявили о вспышке 31 декабря 2019 года.

По данным на 5 апреля, в мире заразились коронавирусом один миллион 255 тысяч 761 человек.
Погибли 68 тысяч 193 человек. Выздоровели 259 тысяч 544 человек.

 

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