В Великобритании за сутки умер 621 пациент с коронавирусом, общее число смертей - под пять тысяч

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5 апреля 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Великобритании за сутки скончался 621 пациент с коронавирусом. Общее число летальных исходов в Соединенном Королевстве - 4 934 человек. Великобритания занимает пятое место в мире по числу умерших пациентов с коронавирусом и восьмое - по числу зарегистрированных случаев заражения у людей новым вирусом COVID-19.

На коронавирус в этой стране проверяются 195 тысяч 524 человек. COVID-19 выявили за последние сутки у 5 903 человек.

За период эпидемии заразились 47 тысяч 806 человек.

Заражены были принц Чарльз, британский премьер Борис Джонсон и его беременная невеста. Принц Чарльз вылечился за шесть дней. Джонсон - на карантине, лечится дома, работает дистанционно.

По данным британских СМИ, в выходные дни часть подданных Великобритании, пренебрегая рекомендациями властей самоизолироваться, отправилась на прогулки в парки.

Глава министерства здравоохранения Великобритании пригрозил игнорирующим рекомендации властей ужесточить ограничения.