В Приморье на трассе Артем–Находка под легковым автомобилем обрушился мост

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3 апреля 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сайт правительства Приморского края

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В Приморском крае, в пятницу, 3 апреля, произошло обрушение пролета железобетонного моста через реку Суходол в тот момент, когда его проезжал легковой автомобиль. Мост, которому более 57 лет, находится на 55-м километре трассы Артем–Находка в Шкотовском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщили власти региона, предположительно, обрушение моста произошло после проезда грузовой машины. Ранее на мосту было введено ограничение для проезда большегрузов, так как он признан аварийным.

Движение по мосту перекрыто. Транспорт движется через Партизанск. На место выехали специалисты, которые обследуют аварийный мост и определят альтернативные пути объезда, а также возможность восстановления пролета сооружения.