В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 383 человек, в два раза больше, чем накануне

В Великобритании за сутки от коронавирусной инфекции скончалось в два раза больше людей, чем днем ранее. По данным на 31 марта, за сутки умерли 393 человека. В предыдущие сутки британские медики зафиксировали 180 летальных исходов у людей с подтвержденным заражением новым вирусом COVID-19.
Общее количество жертв коронавируса в Соединенном Королевстве - 1808 человек. Среди них — 19-летний молодой человек, который до заражения был абсолютно здоровым парнем.
Распределение смертей от коронавируса по регионам Великобритании:
Англия — 367 за сутки, всего 1651;
Шотландия — 13 за сутки, всего 60;
Уэльс — 7 за сутки, всего 69;
Северная Ирландия — 6 за сутки, всего 28.
Коронавирус в Великобритании был выявлен у премьера Бориса Джонсона и принца Чарльза. Британский премьер самоизолировался, лечится дома, но работает в режиме видеоконференции. Принц Чарльз вылечился за шесть дней.