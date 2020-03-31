В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 383 человек, в два раза больше, чем накануне

Аргументы Недели → Происшествия 13+

31 марта 2020, 23:06 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Великобритании за сутки от коронавирусной инфекции скончалось в два раза больше людей, чем днем ранее. По данным на 31 марта, за сутки умерли 393 человека. В предыдущие сутки британские медики зафиксировали 180 летальных исходов у людей с подтвержденным заражением новым вирусом COVID-19.

Общее количество жертв коронавируса в Соединенном Королевстве - 1808 человек. Среди них — 19-летний молодой человек, который до заражения был абсолютно здоровым парнем.

Распределение смертей от коронавируса по регионам Великобритании:

Англия — 367 за сутки, всего 1651;

Шотландия — 13 за сутки, всего 60;

Уэльс — 7 за сутки, всего 69;

Северная Ирландия — 6 за сутки, всего 28.

Коронавирус в Великобритании был выявлен у премьера Бориса Джонсона и принца Чарльза. Британский премьер самоизолировался, лечится дома, но работает в режиме видеоконференции. Принц Чарльз вылечился за шесть дней.