Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 383 человек, в два раза больше, чем накануне

, 23:06 [ «Аргументы Недели» ]

В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 383 человек, в два раза больше, чем накануне
pexels.com

В Великобритании за сутки от коронавирусной инфекции скончалось в два раза больше людей, чем днем ранее. По данным на 31 марта, за сутки умерли 393 человека. В предыдущие сутки британские медики зафиксировали 180 летальных исходов у людей с подтвержденным заражением новым вирусом COVID-19.

Общее количество жертв коронавируса в Соединенном Королевстве - 1808 человек. Среди них — 19-летний молодой человек, который до заражения был абсолютно здоровым парнем.

Распределение смертей от коронавируса по регионам Великобритании:

Англия — 367 за сутки, всего 1651;
Шотландия — 13 за сутки, всего 60;
Уэльс — 7 за сутки, всего 69;
Северная Ирландия — 6 за сутки, всего 28.

Коронавирус в Великобритании был выявлен у премьера Бориса Джонсона и принца Чарльза.  Британский премьер самоизолировался, лечится дома, но работает в режиме видеоконференции. Принц Чарльз вылечился за шесть дней.

ИЧ

Жаркое из блогов

Польская нефтегазовая компания празднует победу в Стокгольмском арбитражном суде

Польская нефтегазовая компания празднует победу в Стокгольмском арбитражном суде

Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что выиграла спор у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Предприятие посчитало, что цены на газ, который поставляли по Ямальскому контракту, были завышенными. Суд стал на его сторону, и теперь «Газпром» должен выплатить $1,5 млрд, заявила компания. В «Газпроме» считают преждевременным оценивать сумму выплат.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью