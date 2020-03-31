Украинский бизнесмен и политик Федор Шпиг погиб в ДТП

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31 марта 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

На Украине во вторник, 31 марта, в ДТП погиб бизнесмен Федор Шпиг. Ему было 64 года. Авария произошла на трассе М-06 Киев-Чоп возле села Романовка Новоград-Волынского района.

Шпиг, находясь за рулем автомобиля Mercedes, потерял управление. Машина перевернулось в кювет. В результате ДТП водитель автомобиля и пассажирка погибли на месте. Еще одна пассажирка в тяжелом состоянии была госпитализирована.

Шпиг являлся сооснователем банка "Аваль" в начале 90-х годов. В 2005 году банк был продан австрийской группе Raiffeisen International. Бизнесмен основал группу "Молочный альянс".