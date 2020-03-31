Как девушка из Беларуси заразилась коронавирусом и лечилась в Великобритании. Ее подключали к ИВЛ

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31 марта 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Русская служба ВВС

Кадр Youtube, фото ВВС

Евгения Тайлер, 34-летняя уроженка Белоруссии, заразилась коронавирусом и прошла курс лечения в клинике в Великобритании. Евгении было так плохо, что ей потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Девушку лечили британские врачи.

По рассказу Евгении, она почувствовала себя плохо, и с ее парнем они решили позвонить на горячую линию.

Сначала у нее был насморк, боль в горле и глазах. Температура не поднималась. Домой к Жене пришел врач. Медики успокоили ее, отрицая коронавирус. Но через три дня у Тайлер начался такой кашель, что сдавило грудную клетку, и она не могла дышать. Они вновь позвонили на горячую линию и ждали ответа минут 40. За это время Жене показалось, что «кто-то наступил на грудь. потеряла возможность глубоко вдохнуть, стало очень страшно и тяжело».

Вызванная скорая госпитализировала Евгению. В клинике ей поставили две капельницы и сделали два ингалятора с бронхорасширяющим препаратом вентолин. С ней в палате находились пациентки с коронавирусом, которые были старше 45 лет или совсем пожилые. Все они были подключены к аппаратам ИВЛ.

Евгения поделилась, что в 2009 году она лечилась от онкологии, проходила курс радиотерапии, поэтому у нее ослаб иммунитет. Возможно, ослабленный иммунитет стал причиной заражения коронавирусом.

У молодого человека Жени тоже выявили коронавирус. Он лечится дома. Женю из больницу выписали домой.

Они оба сидят дома на самоизоляции. Девушка призывает сейчас всех оставаться дома.