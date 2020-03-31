Ведерников сообщил о втором пациенте с коронавирусм, скончавшемся в Пскове. Женщине было 45 лет

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31 марта 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

В Пскове умерла 45-летняя женщина, у которой был выявлен коронавирус. О гибели второго пациента с диагностированным коронавирусом сообщил сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам главы региона, врачи сообщили о наличии у неё патологий (болезнь лёгких).

"С искренним сожалением сообщаю, что в Псковской области погиб второй пациент с диагнозом коронавирус. Женщина, 45 лет, которая была подключена к ЭКМО", - написал Ведерников в Инстаграм. Он выразил соболезнования родным и близким.

В Псковской области коронавирус подтвержден у восьми человек, предположительно, могут быть заражены семь человек. Два человека скончались. "Оставайтесь дома", - призывает Михаил Ведерников жителей региона.

Ранее в Пскове умер мужчина, родственница которого вернулась из-за границы и не самоизолировалась.

Карта распространения коронавируса в мире.