Ведерников сообщил о втором пациенте с коронавирусм, скончавшемся в Пскове. Женщине было 45 лет

В Пскове умерла 45-летняя женщина, у которой был выявлен коронавирус. О гибели второго пациента с диагностированным коронавирусом сообщил сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
По словам главы региона, врачи сообщили о наличии у неё патологий (болезнь лёгких).
"С искренним сожалением сообщаю, что в Псковской области погиб второй пациент с диагнозом коронавирус. Женщина, 45 лет, которая была подключена к ЭКМО", - написал Ведерников в Инстаграм. Он выразил соболезнования родным и близким.
В Псковской области коронавирус подтвержден у восьми человек, предположительно, могут быть заражены семь человек. Два человека скончались. "Оставайтесь дома", - призывает Михаил Ведерников жителей региона.
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С искренним сожалением сообщаю, что в #Псковскаяобласть погиб второй пациент с диагнозом коронавирус. Женщина, 45 лет, которая была подключена к #ЭКМО. Врачи также сообщают о наличии у неё патологий (болезнь лёгких). Соболезную родным и близким. Оставайтесь дома????. Скоро опубликую новый Указ, следуйте прописанным в нём требованиям и рекомендациям. Это действительно серьёзно и важно. #БудьтеЗдоровы #Самоизоляция #Здравоохранение #Безопасность .
Ранее в Пскове умер мужчина, родственница которого вернулась из-за границы и не самоизолировалась.