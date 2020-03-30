В Подмосковье скончалась женщина, первая пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией

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30 марта 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Московской области зарегистрировали первую смерть пациента, женщины, которой было подтверждено заражение коронавирусом. Женщине было 65 лет. При поступлении в больницу медики выявили у нее двухстороннюю пневмонию.

Пациентка также страдала хроническим заболеваниями: сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а в 2019 году перенесла инфаркт. Информация о первой смерти от коронавируса пациентки в Подмосковье сообщается в Telegram-канале штаба по борьбе с инфекцией Московской области.

Медики боролись за жизнь женщины, врачи делали все необходимые процедуры, чтобы вылечить пациентку, но спасти ее не удалось. Жительница Подмосковья скончалась от осложнений, вызванных обострением тяжелых хронических заболеваний.

Картина распространения коронавируса в мире