В Италии число зараженных коронавирусом превысило 101 тысячу

Аргументы Недели → Происшествия 13+

30 марта 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

pexels.com

В Италии с начала эпидемии коронавируса COVID-19 заразились более 101 тысячи человек. Число заразившихся в Италии начало сокращаться. За сутки число заразившихся новым вирусом увеличилось на 1648 человек, в днем ранее корнавирус был диагностирован у 3,8 тысячи человек.

Итальянские власти предоставили данные, согласно которым выздоровели более 14,6 тысячи пациентов. Более 11,5 тысячи человек умерли от вызванных вирусом COVID-19 осложнений.

Соответственно, сейчас в Италии более 75,5 тысячи заразившихся. Самое большее число заболевших - в Ломбардии. По словам губернатора региона Аттилио Фонтаны, темпы распространения инфекции снизились, но людям необходимо соблюдать меры предосторожности. Он призвал правительство не ослаблять контроль.

Фонтана отметил, что люди, узнав о снижении зараженных, начали разгуливать по улицам. По данным главы Высшего совета здравоохранения Италии Франко Локателли, 29 марта полиция подала шесть тысяч жалоб на итальянцев, нарушающих антивирусные меры. Медики уверены, что, несмотря на прогресс в борьбе с коронавирусом, нужно придерживаться принятых ограничений.