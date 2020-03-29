Аргументы Недели → Происшествия 13+

29 марта 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости, informpskov.ru

pexels.com

Пациент с диагнозом "коронавирус" скончался в Псковской области. В России от коронавируса COVID-19 умер девятый человек. О смерти пациента от выявленной коронавирусной инфекцией сообщили о оперативном штабе Псковской области.

Главный санитарный врач Псковской области – руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Александр Нестерук 29 марта во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рассказал, что в регионе предварительно положительный результат теста на коронавирус у 11 человек, 6 подтверждены.

10 случаев предварительного заражения в Пскове и один в Великих Луках. Данные требуют перепроверки.

По данным на 28 марта, 810 человек находятся под наблюдением, 155 из которых контактировали с больными. 655 человек вернулись из неблагополучных стран, 8 человек находятся в обсервации. 413 человек были сняты с наблюдения из-за окончания срока. За последние сутки в Псковской области были обследованы 95 человек. По его словам, цифры меняются стремительно.