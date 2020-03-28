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В Москве люди в масках похитили у водителя сумку с ценностями на миллион рублей

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве люди в масках похитили у водителя сумку с ценностями на миллион рублей
рубли, pixabay.com
На юге Москвы неизвестные в масках напали на водителя и украли у него сумку с ценностями на миллион рублей. Соответствующую информацию в субботу предоствила пресс-служба столичного главка МВД.
 
Происшествие случилось в минувшую пятницу по адресу: Варшавское шоссе, д. 125. Водитель иномарки садился в салон автомобиля, когда к нему подъехала другая машина, из которой вышли трое в балаклавах и камуфляжной одежде. Они, угрожая автомобилисту предметом, похожим на пистолет, разбили стекла пассажирской и водительской дверей, открыто похитили сумку с документами и деньгами, а затем скрылись.
 
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
ЕТ

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