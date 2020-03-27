В Воронежской области один человек погиб при столкновении грузовика и автобуса

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27 марта 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

ДТП произошло на трассе М-4. Помимо гибели одного человека, еще четверо получили травмы. Их жизни ничего не угрожает. На месте работает дорожная полиция, все обстоятельства аварии выясняются.

ДТП произошло днем 27 марта в в Богучарском районе Воронежской области, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. По трассе М-4 Дон в сторону Москвы двигался грузовой автомобиль. Управлявший им водитель 1973 года рождения допустил столкновение с автобусом ПАЗ, ехавшим в попутном направлении. В результате аварии автобус с водителем и семью пассажирами съехал в кювет и перевернулся.