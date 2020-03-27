Несколько машин загорелись на северо-востоке столицы

Несколько автомобилей загорелись на северо-востоке столицы.Инцидент произошел на проспекте Мира.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что огонь распространился на 10 квадратных метров. На данный момент пожарные ликвидировали возгорание.
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27 марта 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва
Несколько автомобилей загорелись на северо-востоке столицы.Инцидент произошел на проспекте Мира.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что огонь распространился на 10 квадратных метров. На данный момент пожарные ликвидировали возгорание.
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