Несколько машин загорелись на северо-востоке столицы

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27 марта 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Несколько автомобилей загорелись на северо-востоке столицы.Инцидент произошел на проспекте Мира.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что огонь распространился на 10 квадратных метров. На данный момент пожарные ликвидировали возгорание.