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Несколько машин загорелись на северо-востоке столицы

, 16:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Несколько машин загорелись на северо-востоке столицы
фото: pixabey

Несколько автомобилей загорелись на северо-востоке столицы.Инцидент произошел на проспекте Мира. 

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что огонь распространился на 10 квадратных метров. На данный момент пожарные ликвидировали возгорание.

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