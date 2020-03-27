В Черемхово подростка в очередной раз задержали за пьяное вождение без прав

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27 марта 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

В Черемхово инспекторы ДПС уже не в первый раз задержали 17-летнего подростка за пьяное вождение без прав. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области внимание патрульных привлек автомобиль, который двигался на высокой скорости.

Полицейские предприняли попытку остановить иномарку, однако водитель проигнорировал законное требование и попытался скрыться. Инспекторы последовали за нарушителем, подавая неоднократные сигналы об остановке автомобиля, на которые водитель не реагировал.

После непродолжительного преследования он был задержан. В ходе проверки выяснилось, что за рулем транспортного средства находится 17-летний молодой человек, который имел признаки опьянения.

Так как нарушитель достиг возраста наступления административной ответственности, полицейские предложили ему пройти процедуру освидетельствования на месте, на что молодой человек дал свое согласие. Прибор показал наличие 0,206 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, что свидетельствует об опьянении.